В Москве эвакуировали ТЦ «Тройка» в центре Москвы

В Москве эвакуировали торговый центр «Тройка» на Верхней Красносельской улице в центре города. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве эвакуировали торговый центр «Тройка» на Верхней Красносельской улице в центре города. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя организации, вход в здание закрыли, посетителей и сотрудников выводят на улицу.

Представитель торгового центра не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение тридцати минут ТЦ продолжит работу в обычном режиме.

Ранее в Москве эвакуировали 13 районных судов. Анонимы сообщили о минировании Коптевского, Головинского, Измайловского, Мещанского, Тверского, Дорогомиловского, Симоновского, Никулинского, Кунцевского, Таганского, Лефортовского, Басманного и Солнцевского судов. На места выезжали саперы. Как писал KP.RU, некоторые из учреждений проверяли за день дважды — сообщения о минировании поступали утром, а затем приходили еще раз повторно. По результатам проверок подозрительных предметов обнаружено не было.