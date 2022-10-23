Метеоролог предупредил москвичей о снеге в последнюю неделю октября 2022 года Фото: Александра СУРИС

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда стоит ожидать прихода заморозков в Москве и Московской области.

Отрицательные температуры синоптики прогнозируют уже в понедельник, 24 октября. В последнюю неделю октября также возможны осадки в виде снега. Но за счет того, что дневная температура воздуха будет положительной, снег не задержится надолго.

- С понедельника в Москве грядут заморозки. Так, уже ко вторнику температура упадет на пять-шесть градусов, - рассказывает метеоролог NEWS.ru.

Днем будет не теплее 4-5 градусов со знаком плюс. Начало недели ожидается ветреным и с осадками.

21 октября в Московской области на семи метеостанциях наблюдались первые снежинки. Специалисты зафиксировали атмосферные осадки в Клину, Волоколамске, Шереметьево, Павловском Посаде, Черустях и Наро-Фоминске.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская подтвердила Rt, что с понедельника резко возрастет вероятность заморозков в ночные часы.

Во вторник облаков будет мало, максимальная температура составит +4…+6 °С. В среду также велика вероятность заморозков. А к среде пойдут дожди.