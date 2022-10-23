Московских школьников пригласили поучаствовать в проекте "Школа реставратора" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учеников московских школ, которые учатся в средних и старших классах, приглашают поучаствовать в проекте "Школа реставратора", где детям объяснят ценность и важность культурного наследия, обучат навыкам работы с деревом и другим полезным умениям. Об этом пишет пресс-служба администрации Москвы.

Помимо обучению работы с деревом, гипсом и другими материалами, детей обучат базовым навыкам реставрации зданий, проведут для них экскурсии по объектам культурного наследия Москвы и позволят поучаствовать в реставрационных работах на практике.

Проект реализуется для детей и подростков от 12 до 18 лет, колледжем архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР») при поддержке столичного Департамента культурного наследия.

Также одной из целей концепции является привлечение ребят в профессию. Проект призван вызвать интерес у детей к делу реставратора, привить им любовь и заботу о культурном наследии страны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве завершили работы по реставрации фасадов вестибюлей станции метро "Чистые пруды".