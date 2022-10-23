МЧС предупреждает, что видимость в Москве до утра 24 октября не превысит 500 метров из-за тумана

Видимость в Москве до утра 24 октября не превысит 500 метров из-за тумана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 23, и в ночь на 24 октября в Москве ожидается очень густой туман, из-за которого МЧС опубликовало экстренное предупреждение, предостерегающее водителей и пешеходов, особенно с детьми. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Согласно данным спасателей, в ближайшие 1-2 часа Москву накроет густой туман, который сократит видимость до 300-500 метров. Опасное погодное явление продержится на протяжении всей ночи 24 октября, и мгла рассеется только к утру.

Так как видимость будет крайне низкой, в МЧС крайне рекомендуют не отпускать детей от себя на улице, и в целом сохранять осторожность и внимательность. Столичных водителей настоятельно просят снизить скорость движения настолько, насколько это возможно, держать большую дистанцию от следующих впереди автомобилей, и избегать резких манёвров на дороге.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве густой туман был и 13 октября, тогда видимость падала в некоторых районах аж до 100 метров.