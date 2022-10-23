Ремонт эскалатора на станции метро "Павелецкая" в Москве отменили Фото: Александр ГЛУЗ

Запланированный ремонт эскалатора (выход №3) на станции московского метро "Павелецкая" отменили из-за того, что часть Замоскворецкой линии метрополитена будут закрывать для реконструкции на полгода. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что выход №3 будет работать в штатном режиме, вплоть до закрытия участка зелёной ветки метро.

Ранее KP.RU сообщал о том, что участок Замоскворецкой линии столичного метро, от станции "Автозаводская" до "Орехово", будет закрыт приблизительно на полгода. Доступ на станции этого промежутка закроют с 12 ноября 2022 года, а откроют только весной 2023 года.

Предполагается, что здесь выроют новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской", а так как оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово" - движение составов осуществлять не получится.