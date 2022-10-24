Владислав Овчинский: Студенческие разработки в области микроэлектроники изготовят в ОЭЗ Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Изготовлением созданных студентами ноу-хау займётся резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Микрон». Она будет первой в России полупроводниковой фабрикой микросхем, которые появятся в формате многопроектных партий (Multi-Project Wafer, MPW). Координацию процессов возьмет на себя межвузовский центр проектирования МИЭТ. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, такой формат предполагает выпуск микроэлектроники, когда на одной полупроводниковой пластине создают сразу несколько разных интегральных схем. Причем их придумывают отдельные команды.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы», – отметил глава ведомства.

Подобные сервисы используют для подготовки кадров многие известные вузы в мире. Полученных с помощью разных проектов нескольких вариантов схем обычно хватает для исследований и опытов.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, разработанные в результате MPW прототипы в будущем могут запустить в серийное производство на предприятиях города.

«Сбор проектов и организацию технологического маршрута со стороны НИУ МИЭТ будет выполнять «Центр коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры», - отметил Дегтев.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, сейчас площадку «МИЭТ» в столичной ОЭЗ занимают 17 высокотехнологичных компаний. Из них 15 - заняты в сфере микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Известно, что в начале 2023 года планируется собрать первые проекты студентов и провести тренировочный запуск производства. Благодаря этому будут отработаны разные варианты взаимодействия, а также организационные, технические и технологические нюансы процесса.

В планах - не менее чем один запуск в год на базе MPW-сервиса, вмещающий 16 - 20 проектов интегральных схем. Среди первых проектов - создание микроконтроллеров, построенных на базе открытой архитектуры RISC-V, усилителей мощности, блоков фазовой автоподстройки частоты, модуляторов и демодуляторов радиосигналов, базовых СВЧ-элементов для современных систем связи.