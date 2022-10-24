Краснокнижные мандрилы в Московском зоопарке обзавелись потомством

Детеныш редких мандрилов появился на свет в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Большую часть времени новорожденный проводит на спине матери. Пока что зоологи, чтобы не вызывать стресс у мандрилов, не подходят к детенышу. По предварительной оценке он абсолютно здоров. Посмотреть на малыша можно в павильоне «Дом приматов».

Крупные обезьяны родом из Центральной Африки занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». Вид отличается ярким внешним видом: у них красные носы, вдоль которого тянутся голубые или синие полосы. Мандрилы относятся к «собакоголовым» — из-за строения черепа, близкого к семейству псовых.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Это краснокнижные ящерицы с Соломоновых островов, которые в дикой природе обитают только там. Для того, чтобы рептилиям было комфортно в неволе, им создали условия, приближенные к привычным.