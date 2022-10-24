Небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве 24 октября

Небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидают в Москве 24 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве ожидаются небольшой дождь и до 8 градусов тепла. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

Погода в понедельник, 24 октября, будет облачной с прояснениями. Также в столице местами пройдет небольшой дождь. Днем в Москве воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, а в ночь на вторник упадет до минус двух градусов.

Ветер ожидают западный и северо-западный, дуть он будет со скоростью в 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

Во вторник синоптики обещают в Москве похолодание до 4-6 градусов выше нуля. Осадки не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что синоптики дали прогнозы на ноябрь 2022 года. По словам специалистов, стоит ждать аномально теплое окончание осени. В ноябре прогнозируют температуру воздуха выше климатической нормы на несколько градусов, однако с самого начала месяца будет холодать.