В Ярославском районе Москвы владелец автосервиса добровольно убрал незаконную пристройку к зданию

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Владелец автосервиса в Ярославском районе столицы добровольно демонтировал незаконную пристройку к зданию по требованию Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости обследовала территорию, предоставленную в аренду под станцию техобслуживания автомобилей. Специалисты обнаружили, что к одному из сооружений без оформления разрешительных документов была возведена пристройка площадью 174 квадратных метра, которая использовалось под расширение ремонтной зоны и складирование.

«Незаконная пристройка находилась по адресу: улица Федоскинская, владение 15. Там функционировал автотехнический комплекс, предоставлялись услуги по ремонту и уходу за автомобилями, – уточнил Иван Бобров. - Землепользователь для осуществления коммерческой деятельности без разрешительной документации возвел пристройку, не поставил объект на технический и кадастровый учеты, не зарегистрировал право собственности на него. Учитывая наличие признаков самовольного строительства, мы приняли меры по освобождению земельного участка и сносу незаконного сооружения».

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

На данный момент демонтажные работы завершены в полном объеме, территория освобождена от самостроя.