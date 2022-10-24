Медсестра из Москвы выиграла всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

Медсестра из Москвы победила во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» Фото: официальный сайт мэра Москвы

Медсестра из Москвы Елизавета Медведева победила в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Второе место забрала Лаура Урьева из Санкт-Петербурга, а третье — Дина Солодовниченко из Республики Коми. Как отметили в Депздраве Москвы, за 11 лет проведения конкурса впервые была добавлена номинация профессии медицинской сестры.

Всего в конкурсе приняли участие специалисты из почти 40 регионов России. Участники ответили на 120 вопросов, показали практические навыки и решили ситуационную задачу.

Организатором конкурса выступило министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Соревнование впервые проходило на площадке Кадрового центра Департамента здравоохранения столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что список специальностей для получения статуса «Московская медсестра» решили расширить. Теперь в него включена «анестезиология и реаниматология».