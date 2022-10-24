Ефимов: В Москве в 6,4 раза выросло производство игрушек

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Настольные игры, пазлы, игрушки из пластмассы и ПВХ, мягкие и развивающие игрушки - все это и многое другое производят для детей московские компании. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, школьники также занимаются изучением естественных и точных наук, основ программирования и технологии, используя созданное в городе высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для проектной работы.

«За восемь месяцев этого года столичные предприятия выпустили в 6,4 раза больше игрушек, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил заммэра. - Общий объем производства этих товаров составил 144 миллиона рублей».

По его словам, развитие отрасли ускорилось после того, как российский рынок покинули зарубежные конкуренты. При этом появились дополнительные возможности для замещения импорта.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столице находятся примерно 30 промышленных площадок, выпускающих товары для детей. Сюда входят в том числе одежда и обувь, средства для ухода и гигиены, питание и школьная мебель. Эти московские товары отправляются и за рубеж.

«Объем экспорта детских игрушек, книг и товаров для творчества по итогам прошлого года превысил 61 миллион долларов, по сравнению с предыдущим годом он вырос на 47 процентов», - уточнил глава ведомства.

ВАЖНО

Среди производителей товаров для детей есть и резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы «Технополис Москва». Это позволяет им пользоваться существенными преференциями. Например, освобождением от земельного, имущественного и транспортного налогов. Для них также уменьшена до двух процентов ставка налога на прибыль. А при ввозе товаров резиденты не вносят за них таможенные сборы.

Благодаря поддержке города производители экономят немалые суммы, которых потом направляют на расширение объемов и видов создаваемой продукции. В этом году, к примеру, выпуск школьной формы начал крупный отечественный производитель ортопедической обуви и адаптивной одежды, являющийся резидентом ОЭЗ.