Троих свидетелей Иеговы* осудят в Москве по делу об экстремизме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве троих мужчин 45, 50 и 58 лет обвиняют в организации деятельности запрещенного в России экстремистского сообщества «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СКР.

Как выяснили следователи, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года обвиняемые создали отделение религиозной организации на юго-западе Москвы. Мужчины устраивали закрытые собрания, а также углублялись в изучение религиозной литературы со своими последователями. Кроме того, они осуществляли сбор средств для всех участников сообщества и расходовали их на нужды движения.

Всех троих участников организации задержали при поддержке Росгвардии. В ходе обыска удалось изъять компьютерную технику и электронные носители. Вину задержанных удалось доказать. Уголовное дело уже в ближайшее время рассмотрят в суде.

Ранее в столице произошел взрыв в храме Николая Чудотворца на Медынской улице. KP.RU сообщал, что следствие расценивает поступок молодых людей как хулиганство, версия теракта не рассматривается. Еще одна версия - выходка секты сатанистов.

*организация запрещена на территории России