Певец Авраам Руссо оценил внешность московских красавиц

По мнению Авраама Руссо, москвички все на одно лицо Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный певец Авраам Руссо в интервью KP.Ru выразил свое мнение относительно внешнего вида жительниц столицы. По его мнению, москвички все на одно лицо.

Он отметил, что представительницы прекрасного пола сильно изменились в последнее время. Правда, не в лучшую сторону, потому что в погоне за совершенством стали похожи друг на друга.

«Они стараются стать лучше, но получаются все на одно лицо, как будто их внешность - дело рук одного и того же мастера», - отметил певец, назвав эту тенденцию своеобразным маркером ценностей.

Говоря о Москве, он отметил ее душевность и ритм, который нельзя назвать «спящим». Впрочем, в бешеном ритме большого города певец нашел и минус. По его мнению, «люди приезжают сюда, чтобы хапнуть денег и славы, все ищут свою выгоду».

Ранее KP.Ru сообщал о том, что младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров не стал покидать Москву на фоне объявления частичной мобилизации. В социальной сети он опубликовал видео, как гуляет в центре города, и признался в любви столичной осени.