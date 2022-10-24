Новая станция «Суворовская» снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Будущая станция расположится в центре столицы рядом с Суворовской площадью, Театром Российской армии, Самотечной улицей и улицей Дурова. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Будущая станция «Суворовская» снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Станция будет построена на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Проект планировки «Суворовской» мэр Москвы Сергей Собянин утвердил в начале октября. С нее пассажиры смогут пересаживаться на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии, а, значит, у москвичей появятся новые удобные маршруты.

«Люблинско-Дмитровская линия – единственный диаметр Московского метрополитена, имеющий только одну пересадку на Кольцевую. После того как «Суворовская» свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, - рассказала Юлиана Княжевская. – А загруженность станции «Проспект Мира» уменьшится на 30%.

Сегодня станция «Проспект Мира» работает с большими перегрузками. Через нее пассажиры добираются до многих популярных достопримечательностей. Рядом расположены спорткомплекс «Олимпийский», «Уголок дедушки Дурова», театр «Русская песня», Аптекарский огород и многие другие знаковые места. Перегрузки станции особенно ощущаются в часы пик. С появлением нового пересадочного узла значительно улучшится транспортное обслуживание для жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

«Согласно проекту, новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатская, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади», – уточнил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

В ходе строительства «Суворовской» будет благоустроена и окружающая станцию территория. На ней появятся широкие пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для велошеринга и велопарковки.

«Суворовская» станет 13-й станцией Кольцевой линии. Она расположится в центре города рядом с Суворовской площадью, Театром Российской армии, Самотечной улицей и улицей Дурова. По оценкам экспертов, станцией будут пользоваться примерно 250 тысяч пассажиров в сутки. Строительство станции начнется до конца 2023 года.

Возможность создания «Суворовской» прорабатывалась еще в 1990-х годах, когда в центре Москвы была освобождена площадка для нее. Впоследствии от проекта отказались из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости. В прошлом году столичные власти сообщили, что станция все-таки будет расконсервирована и достроена.

Ранее глава градостроительного комплекса Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что технологически это очень сложный проект, который нужно реализовать так, чтобы строительные работы не повлияли на работу метрополитена. Поэтому к нему приступят только после окончания строительства Большой кольцевой линии.