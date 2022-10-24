Для станции метро «Суворовская» утвержден проект планировки

Фото: предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила об утверждении проекта планировки станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метро. Он разработан в Институте Генплана Москвы. С новой станции можно будет сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Люблинско-Дмитровская линия – единственный диаметр Московского метрополитена, имеющий только одну пересадку на Кольцевую, - напомнила Княжевская. - После того, как «Суворовская» свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты».

Фото: предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы

По ее словам, станция «Проспект Мира» разгрузится примерно на 30%. Сейчас здесь пересекаются пути многих жителей и туристов. Не удивительно, поскольку рядом с метро располагаются спорткомплекс «Олимпийский», театры «Уголок дедушки Дурова» и «Русская песня». Поэтому пересадочный узел постоянно перегружен, особенно в часы пик. Открытие еще одной пересадки заметно ускорит поездки по городу для жителей таких районов, как Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев пояснил, что по проекту на «Суворовской» будут работать два вестибюля. Их построят вдоль Суворовской площади. Отсюда пассажиры смогут выйти к улицам Делегатская, Дурова и Олимпийскому проспекту. Около станции проведут благоустройство, проложат широкие пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, оборудуют площадки для велошеринга и велопарковки.