"Умные" постаматы установят в подъездах жилых домов Москвы

Фото: пресс-служба администрации Москвы

В Москве приступили к реализации проекта «Московский постамат», суть которого заключается в установке «умных» постаматов прямо в подъездах многоквартирных домов, а также во дворах многоэтажек. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Проект начнётся с трёх административных округов города: Центрального, Северо-Западного и Юго-Восточного. Благодаря установке постаматов жильцам не придётся ходить до ближайшей почты или ждать курьера в какое-то определённое время - посылки будут приходить прямо в подъезд.

Помимо прямого назначения - выдачи писем и посылок - через постаматы будут стимулировать электронную коммерцию, а малый и средний бизнес сможет подключиться к ним для оказания бытовых услуг жителям того или иного дома.

До 2025 года в Москве планируют установить до 10 тыс. таких постаматов. В каждый из них можно оформлять доставку сразу из нескольких интернет-площадок. Поначалу проект предполагает только получение посылок, но в дальнейшем планируется, что с помощью этих устройств жильцы МКД смогут отправлять одежду в химчистку, возвращать не подошедшие товары, передавать обувь в ремонт и многое другое.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве школьников пригласили принять участие в проекте, обучающем искусству реставрации объектов культурного наследия.