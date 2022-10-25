Ефимов: Снижение потребительских цен фиксируется в Москве третий месяц подряд

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении потребительских цен в течении последних трех месяцев. То есть в городе не прекращается «перезагрузка» цен, начавшаяся вслед за бумом потребительского спроса весной этого года.

«В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4 процента по сравнению с предыдущими месяцами, - отметил заммэра. - В сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1 процента».

По его словам, эти цифры объясняются в основном тем, что подешевели сезонные овощи-фрукты и окреп рубль. А поведение потребителей стало сдержаннее.

Департамент экономической политики и развития Москвы поделился подробностями. Например, быстрее всего в первый месяц осени падали цены на плодоовощные товары, стройматериалы, бытовую технику и электронику. Самые дешевые из овощей - лук со снижением стоимости на 31,5 процента и капуста – на 26,2 процента.

Среди промтоваров сильнее всего снизились цены на металлочерепицу – 9,5 процента, ноутбуки – 7,6 процента, телевизоры – 6,2 процента. Из услуг - на авиаперелеты, которые потеряли в цене 19,1 процента.

В этом году с января по сентябрь инфляция в целом в городе оказалась на уровне 10,7 процента. Если смотреть динамику за минувший год, то есть с сентября-2021 по сентябрь-2022, здесь показатель составил 13,3 процента. Это на 0,4 процентных пункта меньше, чем в целом по России.