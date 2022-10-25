Молодежный чемпионат «Технолидеры Москвы» объявил о приёме заявок от участников - Сергунина

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о проведении в городе молодежного чемпионата по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Участниками могут стать команды учащихся школ и студентов вузов и колледжей. В одном «экипаже» - от двух до шести человек. Возраст - от 13 до 18 лет и от 18 до 23 лет. Условие - представить прототип разработки или минимально жизнеспособный продукт. Образовательные учреждения должны оформить заявку онлайн до 30 октября.

«Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации. 26 ноября юные изобретатели представят свои разработки экспертам и инвесторам, которые выберут 10 лучших проектов для их дальнейшей реализации», — сообщила Наталья Сергунина.

Напомним, первый чемпионат провели в Москве в 2021 году. Лучшими тогда стали 11 команд. Один из проектов получил статус резидента Инновационного центра «Сколково» и уже приступил к выполнению первых заказов.

Чемпионат «Технолидеры Москвы» включен в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2022 - 2023 учебный год для отбора детей с выдающимися способностями. Победителям и призерам такой статус даёт льготы и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Во время конкурса на тестовых питч-сессиях молодежь научится проводить презентации своих ноу-хау. Помимо этого, участники создадут визуализацию проекта и освоят азы выступления на публике.

Как уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в столице интерес юных изобретателей к инновациям и технологиям ежегодно растет.

«Рассчитываем, что в этом году участники чемпиона представят прорывные проекты и технологические решения в области импортозамещения и информационных технологий, - сказал глава ведомства. - Сегодня это передовые направления, которые наиболее актуальны для города».

Параллельно в городе пройдёт московский трек акселератора «Технолидеры будущего». В этом году в сентябре-октябре команды учеников школ и студентов колледжей продемонстрировали 100 своих проектов. Из них 55 были высоко оценены экспертами. Они смогут участвовать в чемпионате по технологическому предпринимательству.