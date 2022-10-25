Владислав Овчинский: в Москве увеличили производство товаров для школьников

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» - столичный разработчик и производитель образовательного оборудования «Научные развлечения». Компания работает в ОЭЗ с 2019 года. Благодаря положенным по статусу городским мерам поддержки предприятие, как и остальные резиденты, пользуется существенными льготами по оплате налогов. Это даёт возможность вложить сэкономленные суммы в развитие - выпускать ещё больше продукции и выводить на рынок новинки. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в результате создающая товары для школьного образования компания расширила ассортимент.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«В этом году «Научные развлечения» разработали восемь новых наборов для домашнего обучения по физике и химии, - отметил глава ведомства. - За все время работы на предприятии произвели более 220 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности».

По его словам, все это получают школьники по всей стране. Все больше учебных заведений в разных регионах используют товары компании из Москвы. Среди них - более 40 тысяч школ, детсадов, вузов и других образовательных учреждений.

Как пояснил генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев, из новинок уже в продаже наборы для опытов по физике серии #КлассДома. Они распределяются согласно школьной программе 7 - 9 классов.

«Наборы разработаны ведущими преподавателями и учителями российских университетов и школ, - уточнил представитель предприятия. - Каждый комплект содержит компоненты для проведения порядка 20 лабораторных работ – это свыше 100 экспериментов. Вскоре также представим аналогичные наборы для химии».