Почти 3 тысячи инвалидов трудоустроились через московскую службу занятости

В Москве с начала 2021 года около трех тысяч жителей с особенностями здоровья смогли устроиться на работу Фото: EAST NEWS

В Москве с начала 2021 года около трех тысяч жителей с особенностями здоровья смогли устроиться на работу. В этом им помогли столичные специалисты службы занятости населения, сообщили на сайте столичной мэрии.

В городской службе занятости доступен широкий комплекс сервисов, направленных на помощь в трудоустройстве для соискателей с инвалидностью. Столица старается создать комфортную среду для адаптации, социальной коммуникации, профессионального роста горожан с ОВЗ. Например, в столице реализуют проект «Топ-500 резюме» и проводят встречи клуба «Хочу работать».

Сейчас в базе службы представлено около 26 тысяч актуальных вакансий для людей с инвалидностью. Соискателям помогают пройти собеседование и привыкнуть к новому месту.

Чаще всего горожане с особенностями здоровья выбирают работу в сфере услуг, позиции инженеров, сборщиков изделий на предприятиях и вакансии в ИТ. Кроме того, москвичи с инвалидностью также трудоустраивались в банки, DIY-ретейлеры, строительные компании и пр.

Ранее KP.RU сообщал, что около 400 тыс. вакансий доступно в базе службы занятости Москвы. Новые предложения в основном подойдут для специалистов рабочих профессий: сантехников, автослесарей, инженеров-механиков, технологов.