Хозяйка пиццерий в Москве раскрыла влияние домашнего комфорта в ресторанах на посетителей

Посетители понимают, что блюда им готовят из хороших продуктов, купленных у «проверенных временем» поставщиков Фото: Shutterstock

Владелица и создательница ресторана Scrocchiarella и пиццерий «Луковка» Анастасия Королева рассказала о значении домашнего комфорта в заведениях общественного питания. В пример она привела европейские семейные кафе, где бизнес передается из поколения в поколение, сообщает «Мослента».

По ее словам, эти места обладают особой атмосферой, гостям приятно проводить здесь время.

«С тобой всегда здороваются, тебя узнают, тебя знают. Поварам и официантам известны твои вкусы и предпочтения», - отметила предпринимательница.

Кроме того, посетители понимают, что блюда им готовят из хороших продуктов, купленных у «проверенных временем» поставщиков.

Королева добавила, что она пыталась создать такую же атмосферу и в своих первых пиццериях. Управляющие знали постоянных посетителей и местную публику и для каждого из гостей подбирался индивидуальный подход.

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