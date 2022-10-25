Бизнесвуман назвала главные проблемы столичных рестораторов в Москве

Владелица пиццерий перечислила основные проблемы столичных рестораторов Фото: Иван МАКЕЕВ

Создательница ресторана Scrocchiarella и сети пиццерий «Луковка» Анастасия Королева перечислила главные проблемы столичных рестораторов. По ее словам, чаще всего владельцы общепитов теряют посетителей, сообщает «Мослента».

Королева добавила, что ее заведения не меняли концепцию, несмотря на это гостей стало меньше. На месте остается лишь постоянная аудитория, а не те люди, которые заглянули в заведение случайно.

«Мы вообще постепенно теряем нашу аудиторию. Ее доходы снижаются, многие наши клиенты уезжают из страны», - поделилась предпринимательница.

Кроме того, сложности у столичных рестораторов возникли и в пандемию COVID-19. В это время люди часто заказывали еду на дом, при этом они в основном выбирали бюджетные позиции. Заведения со средним чеком около 2,5 тыс. рублей не пользовались большой популярностью.

Сейчас на фоне нестабильной геополитической ситуации эта тенденция сохраняется. Рестораторы продолжают терять клиентов и не всегда могут заплатить за аренду помещений.

Ранее KP.RU сообщал, что владелица пиццерий в Москве раскрыла влияние домашнего комфорта в ресторанах на посетителей. По ее словам, официанты и повара должны знать вкусы и предпочтения гостей.