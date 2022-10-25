Новую светодиодную подсветку для переходов установили в Москве ради безопасности пешеходов

Свет рассеивается под углом - 180°, равномерно освещая пешеходов Фото: принтскрин видео.

В Москве на пешеходном переходе на Таллинской улице установили новый тип светодиодной подсветки для повышения безопасности пешеходов. Проект является пилотным, рассчитан на год. В случае подтверждения эффективности будет принято решение об увеличении числа таких стоек, сообщает Телеграм-канал столичного Дептранса.

По данным ведомства, с 2021 года произошло 828 наездов на пешеходов в темное время суток. В связи с этим для повышения безопасности на нерегулируемых переходах было решено организовать дополнительное освещение.

Стойки, расположенные по обе стороны перехода, должны справиться с этой задачей. За счет равномерного рассеивания света они хорошо освещают людей, переходящих дорогу. Подсветка включается одновременно с уличным освещением, что особенно удобно для зимнего сезона, когда световой день длится всего 8 часов.

Как ранее сообщал KP.Ru, умные постаматы установят в подъездах жилых домов Москвы. Жители трёх округов столицы смогут получать посылки прямо в подъезде.