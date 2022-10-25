На востоке Москвы снесли более 12 тысяч квадратных метров самостроя

Демонтировано 72 самостроя Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Итоги работы в Восточном округе столицы подвела за девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, в этом году на востоке городе обнаружили 335 самостроев. Их общая площадь - 106,1 тысячи квадратных метров. Чаще всего среди них оказывались склады, различные хозяйственные постройки, а также пристройки и надстройки.

«Демонтировано 72 самостроя общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров, - отметил глава ведомства. - Для обследования территории мы используем беспилотники, с их помощью было обнаружено 302 нарушения».

По его словам, для профилактики правонарушений собственникам выписали пять предостережений.

«Благодаря автоматизированным инструментам контроля наши специалисты выявляют нарушения на первоначальном этапе, - уточнил Бобров. - С начала года таким образом было пресечено возведение шести самостроев».

С января по сентябрь Госинспекция выявила в Восточном округе столицы 767 нарушений земельно-имущественных правил. Виновников привлекли к административной ответственности. Еще по 34 ветхим строениям принималось решение об их дальнейшей судьбе. В результате десять сооружений привели в порядок. Остальные снесли.

Помимо этого, специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по ВАО участвуют и в тематических обследованиях. Например, в этом году проверили городскую нежилую недвижимость и площадки, на которых проходят досугово-развлекательные активности - квесты, картинги, пейнтбол. В списке проверок также были вылетные магистрали и Третье транспортное кольцо с соседними земельными участками. Инспекторы провели анализ договоров аренды земли, рассчитанной на возведение некапитальных строений, и мониторинг объектов культурного наследия. По результатам тематических рейдов обнаружено 34 нарушения. Из них 22 уже устранены.