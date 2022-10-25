Юбилейную «Тройку» выпустили в честь 10-летия «Московского паркинга»

Тематические транспортные карты можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии Фото: Департамент транспорта Москвы

В столице выпустили лимитированные «Тройки» к 10-летию «Московского паркинга». Тематические транспортные карты можно купить в кассах на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ). Их тираж – три тысячи экземпляров, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Напомним, «Тройка» - это ключ для абонементов на стоянках со шлагбаумами. Карту можно использовать вместо парковочного билета на перехватывающих парковках.

«Сегодня «Московскому паркингу» 10 лет! С 2012 года мы развиваем парковочное пространство в столице - такую задачу поставил мэр Москвы С. Собянин», - добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, после появления платных парковок автомобилистам и городскому транспорту стало комфортнее передвигаться по центру города. Внутри Садового кольца число машин сократилось на 25%, а скорость выросла на 12%.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические «Тройки» и «Единый» выпустили в честь 20-летия Московского Дома музыки.