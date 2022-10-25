Ночь с 24 на 25 октября 2022 года стала самой холодной в Москве с начала осени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночь с 24 на 25 октября 2022 года стала самой холодной с начала осени в Москве и Московской области. Метеостанция в подмосковных Черустях зафиксировала снижение температур до минус 6,4 градусов. А на ВДНХ зафиксирована температура – 2,1 градус.

- С начала осени таких низких ночных температур на территории Москвы и Московской области еще не было этой осенью, - сказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Почти до – 6 градусов зафиксировали станции в Волоколамске и Клину.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что вторник и среда, 25 и 26 октября, станут самыми холодными днями в столице на неделе.

А вот к выходным в столицу придет потепление, передает "Москва 24".

В Санкт-Петербурге, на главной метеостанции, температура упала до нуля. В Ленинградской области местами подморозило до -8 градусов. В некоторые регионы страны уже пришла настоящая зима. К примеру, в Якутии 25 октября ожидаются сильный ветер и мороз, сообщает телеканал "360".