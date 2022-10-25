Проект экономического будущего Москвы разработают студенты ведущих вузов России

Хакатон "Экономика будущего Москвы". Фото пресс-службы Департамента экономической политики и развития города Москвы.

В Москве стартовала работа студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы». В ходе двухнедельной работы представители ведущих вузов России разработают концептуально новые направления развития столицы в сфере экономической, инвестиционной и промышленной политики, развития малого и среднего бизнеса, жилищного хозяйства и других сфер жизни города, сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Хакатон «Экономика будущего Москвы» приурочен ко Дню экономиста и направлен на выявление талантливой молодёжи, стимулирование и поощрение научного творчества студентов, их привлечение к решению научно-практических проблем, имеющих важное социально-экономическое значение, популяризацию и внедрение в практику научных студенческих проектов, – пояснила Мария Багреева. - Российское студенчество – это неисчерпаемый кадровый потенциал для государственной службы, исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности. Мы убеждены, что разработанные участниками хакатона предложения, их дальнейшие научно-прикладные работы в выбранной сфере станут основой для будущих проектов развития не только города Москвы, но и России в целом».

Участники конкурса должны будут самостоятельно определить проблемные зоны экономики столицы, изучить международный опыт и разработать уникальный проект, направленный на решение конкретной актуальной для Москвы проблемы, задачи или вопроса. Среди значимых критериев оценки работ – возможность практического применения, экономическая обоснованность, наличие потенциала для улучшения и модернизации проекта после его реализации.

Очная презентация работ, подведение итогов и церемония награждения победителей пройдут 10 ноября, в канун Дня экономиста. Оценивать студенческие проекты будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Москвы и российских вузов.

Победители хакатона пройдут стажировку в Департаменте экономической политики и развития города Москвы и Сбербанке России, смогут принять участие в разработке и реализации существующих программ развития столицы и получат уникальный опыт работы в команде города, добавила Мария Багреева.

Хакатон «Экономика будущего Москвы» организован столичным Департаментом экономической политики и развития совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова при поддержке Сбербанка России.

В хакатоне принимают участие команды студентов экономических факультетов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, Российского технологического университета МИРЭА и Государственного университета управления.