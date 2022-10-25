В Москве за сутки в больницы попали 136 человек с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, список заболевших коронавирусом пополнил еще 501 человек.

За сутки 24 октября выявлен 501 случай заражения за сутки, 136 человек госпитализированы, выздоровели — 1273 человека, говорится в ежедневной сводке.

Несмотря на все усилия врачей, 13 человек с подтвержденным диагнозом скончались. Накануне были выявлены 555 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве заболели коронавирусом 3 226 070 человек. На 25 октября выздоровели 3 035 737 пациентов. С болезнью не справились 46551 человек.

Напомним, единственным эффективным способом защититься от ковида и его последствий является вакцина. Получить прививку можно в поликлиниках столицы совершенно бесплатно. Также по городу работают выездные мобильные комплексы. Привиться можно и в частных клиниках, однако за это придется заплатить.

Ранее KP.Ru со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко писал, стоит ли делать прививку от коронавируса и чего ждать от нового сезонного роста заболеваемости.