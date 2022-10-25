Московская канатная дорога перейдет на осенне-зимний режим работы с 26 октября 2022 года

Московская канатная дорога переходит на осенне-зимний режим работы. Фото: официальный сайт Московской канатной дороги

Московская канатная дорога, расположенная на Воробьевых горах, с 26 октября перейдет на осенне-зимний режим работы. Цена проезда останется прежней, так как она не зависит от сезона, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что в понедельник канатка будет открыта с 16:00 до 21:00, а со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00. В пятницу она будет работать с 11:00 до 23:00, в субботу – с 10:00 до 23:00, а в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице канатную дорого закрыли до 25 октября из-за технического обслуживания. Специалисты проверят все системы жизнеобеспечения, узлы, заменят масло и проведут экспертизу промышленной безопасности, чтобы проезд на фуникулерах был безопасным и комфортным на протяжении всего последующего года. Работы на канатке начались 17 октября.