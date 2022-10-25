Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября. Его открытие произойдет в кинотеатре «Космос» в 19:00. Показы в рамках фестиваля организуют в кинотеатрах сети «Москино», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Зрители смогут посмотреть произведения и зарубежных и отечественных режиссеров. Среди работ, заявленных на конкурс, - китайский приключенческий 3D-мультфильм «Танец льва», французская «Принцесса драконов», «Тарсилинья в мире красок» из Бразилии и российский анимационный фильм «Финник» Дениса Чернова.

Покажут и документальную анимацию. Например, мультфильм про родственников автора и картину, посвященную проблемам режиссеров.

Также во внеконкурсную благотворительную программу фестиваля войдут лучшие российские мультфильмы, снятые за последние годы. Среди них образовательные и воспитывающие малышей анимационные картины.

Ранее KP.RU рассказывал о международном фестивале спортивного кино, который проходил в начале октября в столице и Московской области.