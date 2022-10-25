Академию спорта «Динамо» в Москве построят до конца 2022 года

Фото: stroi.mos.ru

На Ленинградском проспекте на финишную прямую вышло строительство академии спорта «Динамо». Ее возводят за счёт инвестора на участке в четыре гектара в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». На площадке сейчас работает более 600 человек и 25 единиц техники. Подробнее о проекте рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Здание готово на 70 процентов, - сообщил заммэра. - Проект выполняется по графику. Специалисты завершают основные строительно-монтажные работы и приступают к чистовой отделке помещений».

По его словам, скоро у москвичей появится новый современный спорткомплекс с необходимой инфраструктурой для семи различных дисциплин. «Завершение строительных работ запланировано на конец 2022 года», - уточнил Бочкарёв.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На сегодня в здании:

- поставили 5 лифтов грузоподъемностью до 2500 кг и скоростью 1 метр в секунду, а также один технологический подъемник для обслуживания ритейл-зоны;

- завершают возведение монолитного железобетонного каркаса, монтаж металлоконструкций и устройство кровли;

- продолжают фасадные работы, прокладку наружных сетей и внутренних инженерных коммуникаций, а также монтаж холодильного, вентиляционного и другого технологического оборудования ледовой арены;

- проводят отделку на общей площади 28 тысяч квадратных метров.

КОНКРЕТНО

Многофункциональный спортивный комплекс будет выглядеть так:

- площадь - 30,5 тысячи квадратных метров;

- три этажа;

- тренировочные залы для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол);

- зона ледовых видов спорта;

- зона единоборств с татами и рингом;

- универсальный спортивный зал на 400 зрителей;

- конференц-зал;

- пресс-центр с современным мультимедийным оборудованием;

- подземный паркинг;

- эксплуатируемая кровля с озеленением;

- амфитеатр с видом на Петровский парк.

Вокруг академии на площади около 6 тысяч квадратных метров высадят деревья, кустарники и газоны, а также уложат дорожное покрытие, тротуары и плитку.

Здание украсят в синих и белых цветах спортивного общества «Динамо». Над центральным входом разместят фирменный логотип.