Невролог из Москвы Шамалов рассказал об особенностях инсульта у женщин и мужчин

Невролог из Москвы рассказал об особенностях инсульта у женщин и мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный специалист, невролог Минздрава РФ и Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал, какие отличия есть у инсульта среди женщин и мужчин. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист заявил, что инсульт с одинаковой частотой встречается у представителей обоих полов. При этом женщины заболевают в среднем им чуть позже.

Самыми частыми симптомами инсульта, на которые нужно обратить внимание, являются слабость в руке с одной стороны, нарушение симметрии лица и речевые нарушения. Скорую стоит вызывать даже в том случае, если у человека проявляется хотя бы один один из перечисленных признаков.

29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Ранее невролог назвал способы снизить стресс от тревожных новостей, о чем писал KP.RU.