Мэр Москвы призвал обеспечить в приграничных регионах дополнительные меры безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Для реагирования на возникающие угрозы в приграничных регионах необходимы дополнительные меры, заявил мэр Москвы, глава Госсовета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования Сергей Собянин. Как передает «Интерфакс», эту информацию он озвучил на координационном совете при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

- В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ, - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в большей части регионов России реагирование на возникающие угрозы, а также иные мероприятия проходят в плановом режиме. К ним привлекают сотрудников всех силовых ведомств, а также членов правительства.

Президент Владимир Путин 19 октября ввел четыре уровня готовности на территории России. По словам Собянина, никаких изменений в жизни города в связи с этим не предвидится.

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