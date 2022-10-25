Собянин пообещал помочь найти работу женам мобилизованных

Сергей Собянин: Женам мобилизованных помогут найти работу Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации. Как пишут РИА Новости, такое заявление Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, сделал во время совещания президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

Как подчеркнул Сергей Собянин, социальная поддержка семей мобилизованных - одна из важнейших задач правительства.

- Речь идет об адресной поддержке - это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации, - пояснил мэр Москвы.

Как ранее писал KP.RU, также Сергей Собянин заявил о необходимости дополнительных мер безопасности в приграничных районах России.

Также напомним, что в Москве работает Центр поддержки семей мобилизованных, где специалисты разного профиля помогают разобраться с любой проблемой.