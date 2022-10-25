Появились фото редкого солнечного затмения в Московском регионе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Москвы во вторник, 25 октября, смогли увидеть частичное затмение Солнца. За астрономическим явлением можно было понаблюдать через специальную технику или с помощью подручных средств. KP.RU вел трансляцию природного явления, фотографы издания также сделали несколько эпичных снимков.

Частичное затмение на территории Московского региона стало видно в 12:25. Пик произошел в 13:39, тогда Солнце было закрыто Луной на 63%. После этого на явление можно было посмотреть до 14:51.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смотреть на солнечное затмение без защиты для глаз опасно, об этом ранее рассказал врач Валерий Вечорко. Это может быть чревато мигренью, повышением давления и сильным ожогом сетчатки.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Отметим, что это было последнее затмение в 2022 году. По словам астронома Дениса Денисенко, следующий раз, когда можно будет увидеть частичное заслонение Солнца Луной, настанет только в 2025 году. А полное затмение ожидают почти через 40 лет — в 2061-ом.