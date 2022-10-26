Ефимов: Антикризисной помощью города в имущественно-земельной сфере воспользовались около 1,4 тысячи предпринимателей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал сумму антикризисной поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере города за семь месяцев 2022 года. Цифра впечатляет - 14,8 миллиарда рублей! Напомним, с этой весны действует утверждённый мэром Москвы Сергеем Собяниным пакет антикризисной помощи бизнесу. Благодаря поддержке адаптация предприятий к сложившимся экономическим условиям проходит проще.

«В числе мер - отсрочки имущественно-земельных платежей и различные преференции для арендаторов столичных участков и нежилых помещений, - отметил заммэра. - За семь месяцев за такими льготами обратилось 1,7 тысячи представителей бизнеса. Мы уже помогли почти 1,4 тысячи из них».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман привёл статистику обращений. Чаще всего предпринимателям требовалась отсрочка платежей за второй квартал 2022 года. Ее получили 825 представителя бизнеса. Сумма отложенных арендных и других выплат - более 11 миллиардов рублей. Если смотреть по разным доступным для предприятий отсрочкам, то самым популярным от них запросом стал перенос арендной платы за городские помещения. Этой льготой воспользовались 644 предпринимателя. Сумма экономии для них составила 413 миллионов рублей.

«При этом отсрочки на самую большую сумму – шесть миллиардов рублей – получили 111 арендаторов городской земли, поменявшие цель предоставления участков на строительство», - уточнил Гаман.

Отсрочка за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков была оформлена ещё 56 собственникам земли. Их сумма - 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, перенос арендных платежей на сумму почти один миллиард рублей получили 16 инвесторов, занятых в городе масштабными инвестиционными проектами и получающих столичную землю без торгов.