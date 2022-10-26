Наталья Сергунина: Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября

С 1 по 6 ноября в столице пройдет первая «Московская неделя интерьера и дизайна». Посетители познакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России и дружественных стран. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, ключевыми площадками станут павильоны № 57 и № 55 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Часть мероприятий пройдет в музеях и торговых центрах. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

«На первой Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию представят больше 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В ней также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро, — рассказала Наталья Сергунина. - Посетители увидят их лучшие идеи для обустройства квартир, офисов и коворкинг-центров, а также инновационные решения в области проектировки и планирования помещений. В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли».

В павильоне № 57 будут представлены идеи интерьера квартир и частных домов, а в павильоне № 55 — решения для офисов, коворкинг-центров, образовательных учреждений, благоустройства и озеленения.

«Производители вместе с дизайнерами смогут предложить проекты уютных и комфортных интерьеров и презентовать свои изделия на крупнейшем отраслевом событии десяткам тысяч посетителей. Отдельное место займут интерьеры, созданные с использованием товаров участников программы “Сделано в Москве“», — добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В «Цифровом деловом пространстве» пройдет выставка инновационных решений в области проектирования и планировки помещений. Посетители познакомятся с технологическими компаниями, которые специализируются на разработке дизаи н-проектов, а также на отделочных материалах и элементах декора. На этой же площадке и в павильоне № 57 на ВДНХ состоится деловая программа. В качестве экспертов будут выступать известные дизайнеры и архитекторы, руководители ведущих профильных бюро и развивающихся российских брендов.

Также для посетителей запланирована серия познавательных мероприятий: экспозиции в музеях, конкурсы, креатоны, лекции и экскурсии. Они пройдут на столичных площадках, в числе которых: Московский музей дизайна, Московский дом книги, «Старт Хаб» на «Красном Октябре» и другие.