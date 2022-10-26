Синоптик Волосюк: облачная погода без осадков и до +8 градусов ожидается в Москве

В Москве прогнозируется облачная погода и без осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в среду, 26 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +8 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Елену Волосюк.

«В течение дня воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 3-8», — добавила синоптик

В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно, оно будет повышенным – 751 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, ночь с 24 на 25 октября 2022 года стала самой холодной в Москве с начала осени. На метеостанции ВДНХ столбики термометров упали до -2,1 градуса. Морозы ударили и в Подмосковье, например, в Черустях (городской округ Шатура) температура опустилась до -6,4 градуса. По словам синоптика Вильфанда, резкое похолодание придет в столицу с 1 ноября.