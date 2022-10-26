Жителям Москвы рассказали о подготовке столичных парков к зиме

В октябре в столичных парках начинается подготовка к зиме Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре в столичных парках начинается подготовка к зимнему сезону, сообщается на сайте мэрии города.

Специалисты закрывают веранды, лодочные станции, кинотеатры, переоборудуют площадки для летних видов спорта. Перед наступлением холодов также пересаживают растения и перевозят водоплавающих птиц в теплые вольеры.

В Воронцовском парке, в Парке Горького и в «Измайлово» откроются катки. Кроме того, в «Ходынском поле» обустроят не только ледовую площадку, но и лыжную трассу. В пунктах проката начнут выдавать зимний спортивный инвентарь: лыжи, тюбинги, коньки, квадроциклы и прочее.

В Москве к зиме также уже убрали водопадные конструкции, системы автополивов, летние душевые. Например, в зоне отдыха «Левобережье» отключили питьевой фонтанчик около детской площадки.

В столичных парках позаботятся о растения и деревьях. Летние цветы уберут, перекапают почву, задекорируют ее яркой деревянной щепкой, а из цветников с многолетними растениями удалят сорняки. Кроме того, оранжерейные растения в горошках спрячут в павильоны, а на клумбах высадят луковичные культуры, которые будут радовать горожан весной.

Ранее KP.RU сообщал, что коммунальщики Москвы стали вдвое чаще подметать дороги от опавшей листы. Теперь они очищают улицы не два, а четыре раза в день.