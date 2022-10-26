Усадьба Деда Мороза в Москве начнет принимать гостей с 1 ноября 2022 года

Московская резиденция Деда Мороза откроется для посетителей 1 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская резиденция Деда Мороза откроется для посетителей 1 ноября. Гостей ждут новые локации, экскурсии, квесты и мастер-классы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, на территории усадьбы начнет работать «Терем волшебства» – здание в виде почтового ящика, куда обычно дети отправляют новогодние послания. Там можно пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также посмотреть, как производят шоколадные конфеты.

В новом сезоне для гостей подготовят экскурсию «Приключения под Новый год». Участникам предстоит собрать все месяцы календаря, выполнить интересные задания и отыскать зиму. Кроме того, ребят ждет вечерний квест «Тайна новогоднего огонька» и мультимедийные квест «Игрушечное королевство Щелкунчика».

В волшебной мастерской дети и родители научатся украшать имбирные пряники, расписывать колокольчики и фигурку Дедушки Мороза.

Напомним, в прошлом году столичная резиденция Деда Мороза приняла почти полмиллиона человек.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали о подготовке столичных парков к зиме. Специалисты закроют веранды, лодочные станции, кинотеатры, переоборудуют площадки для летних видов спорта. Появятся катки и пункты проката с зимним спортивным инвентарем.