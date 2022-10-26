Ефимов: Москва сохраняет все ранее заявленные проекты поддержки бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу НТВ заявил о сохранении всех начатых в этом году в столице проектов помощи бизнесу.

«Все работы, которые на сегодняшний момент ведутся органами власти — как региональными, московскими, так и федеральными, идут в рабочем порядке и направлены на повышение стабильности и безопасности систем жизнеобеспечения в городе, - отметил заммэра. - Все проекты, которые мы запускали в начале года, полноценно работают».

По его словам, большинство из них перешли в долгосрочные. Например, льготное кредитование инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере промышленности.

«Субсидирование ставки в рамках данного проекта позволяет инвесторам в долгосрочной перспективе быть защищенными от возможных колебаний курсовой ставки», - подчеркнул Ефимов.

Заммэра также привёл некоторые свежие данные, отметив, что с января по сентябрь этого года увеличение выручки столичных предприятий торговли и услуг составило более 20%, достигнув 12,8 триллиона рублей. Покупательная способность в городе тоже растет в реальном выражении. При этом безработица в Москве зафиксировалась на историческом минимуме. За последний месяц безработных стало меньше на 5%.