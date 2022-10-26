Женщину осудят за убийство супруги любовника на юго-западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве следователи завершили расследование в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в убийстве жены своего любовника. Уголовное дело направят в суд, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным следствия, 16 июня 2022 года у жилого дома на улице Херсонская женщина встретилась с 42-летней потерпевшей. В ходе возникшего конфликта и завозившейся драки обвиняемая несколько раз ударила противницу ножом в шею, грудь и плечо. От полученных травм та скончалась на месте. После этого злоумышленница ушла домой и попыталась замыть следы преступления.

Правоохранители задержали женщину. В ее квартире обнаружили и изъяли складной нож. Выяснилось, что мотивом убийства стала ревность к супругу погибшей: обвиняемая находилась с мужчиной в близких отношениях.

В ходе расследования следователи допросили свидетелей, осмотрели записи с камер видеонаблюдения, осмотрели место происшествия. Также были проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Специалисты собрали необходимые доказательства, дело напарят в суд.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве женщина убила сожителя и пыталась скрыться от полиции, но ее задержали. Она зарезала возлюбленного во время ссоры.