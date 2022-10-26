Глава СК Бастрыкин рассказал о защите прав детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обозначил основные направление работы по защите прав детей, пострадавших во время боевых действий на Донбассе и других присоединенных территориях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обозначил основные направление работы по защите прав детей, пострадавших во время боевых действий на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и Украине, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Он отметил, что ребят обеспечивают медицинской помощью, помогают адаптироваться к российским образовательным стандартам, оказывают психологическую поддержку, решают жилищные вопросы. За несовершеннолетними закрепляют наставников.

Бастрыкин напомнил, что под шефством СК находятся Республиканский детский травматологический центр в ДНР и Республиканская детская клиническая больница в ЛНР. Пострадавшим детям также оказывается гуманитарная помощь.

Кроме того, он добавил, что в период с февраля по октябрю этого года с Донбасса и других присоединенных территорий эвакуировали 253 несовершеннолетних, их них 121 – дети-сироты. Нуждающихся в медицинской помощи направили на реабилитационный отдых.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации М.А. Львова-Белова подчеркнула, что сейчас специалисты занимаются решением важных задач. Одна из них – помощь детям Донбасса в воссоединении с их родственниками. Также оказывают поддержку ребятам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.