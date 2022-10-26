Московские таможенники раскрыли канал контрабанды драгоценных металлов

Таможенники пресекли деятельность канала контрабанды драгоценных металлов. Фото: Московская областная таможня

Сотрудники Московской областной таможни пресекли деятельность канала контрабанды драгоценных металлов. Злоумышленники прятали слитки в колонки, портативные зарядки, планшеты, сообщили в службе.

Одного из подозреваемых поймали в аэропорту Домодедово. Мужчина пытался переправить в Турцию сплавы палладия и золота весом более 4,5 кг. Драгоценные металлы обнаружили в блоке питания для компьютера. Также гражданин переводил еще девять устройств, в них также нашли слитки общей стоимостью 17,5 млн рублей.

Расследование привело правоохранителей в Смоленскую область. На территории одного предприятия оперативники обнаружили кустарную аффинажную лабораторию. Именно здесь подозреваемые очищали металлы, извлечённые их транзисторов, микросхем, а после вывозили заграницу.

По месту жительства участников преступной группы прошли обыски. У них нашли драгоценные металлы, три огнестрельных оружия без документов и 70 тысяч долларов наличными. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажирка пыталась провезти украшения стоимостью более миллиона рублей через таможню в Домодедово.