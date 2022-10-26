На юге Москвы количество снесенного самостроя выросло почти на 70%

С января по сентябрь на юге столицы демонтировано 78 незаконных построек Фото: Shutterstock

Специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, продолжают проверки в разных округах города. За девять месяцев этого года в Южном округе Москвы были обнаружены 747 нарушений земельно-имущественных норм и при использовании нежилой городской недвижимости. Кроме того, выявлены 276 самостроев. Их общая площадь - 272 тысячи квадратных метров. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, когда были найдены 115 стихийных построек. Такое увеличение показателей объясняется в том числе применением современных технологий - беспилотников и искусственного интеллекта. Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров заявил об усилении работы по незаконным строениям, их демонтажу и освобождению общегородского пространства во всех округах столицы.

«С января по сентябрь на юге столицы демонтировано 78 незаконных построек, ликвидировано 34,9 тысячи квадратных метров самостроя, - отметил глава ведомства. - Этот показатель превышает количество снесенного самостроя в 2021 году почти на 70 процентов. Тогда инспекция демонтировала 46 объектов».

Параллельно инспекторы проводят тематические проверки установки сезонных сооружений. Нарушения выявлены лишь в двух летних кафе. Помимо этого, под снос попали три незаконные платные автостоянки.

Жители Южного округа столицы продолжают направлять свои обращения в чат-бот «Свободный доступ». В этом году с января по сентябрь от них были приняты 69 сообщений. После проверки подтвердились 12 нарушений. Госинспекция по недвижимости уже приняла меры по их устранению. Чаще всего горожане пишут в чат-бот о самовольном ограничении доступа на территории общего пользования. Это касается незаконной установки бетонных блоков, металлических столбиков, цепочек, бетонных полусфер, шлагбаумов, заборов и постов охраны.