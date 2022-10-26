Андрей Бочкарёв: Пять крупнейших больниц столицы оснастят системами «умной» эксплуатации

Эффект от установки систем «умной» эксплуатации почувствуют и пациенты, и их родственники, и медицинский персонал клиник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пяти крупнейших больницах Москвы будет внедрена система «умной» эксплуатации, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Новые технологии помогут создавать комфорт для пациентов и медицинского персонала клиник.

«Информационное решение, позволяющее оптимизировать затраты на техническое обеспечение помещений, планирование ресурсов и материалов, а также повышающее качество эксплуатации объекта планируется установить в пяти крупнейших строящихся медицинских центрах города», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Системы «умной» эксплуатации появятся в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова (первая очередь), Городской клинической больнице имени С. П. Боткина, больнице № 15 имени О.М. Филатова, Инфекционной клинической больнице №1. Андрей Бочкарев отметил, что такие современные климатические системы уже успешно применяются и на других новых объектах, недавно построенных в Москве.

«Уже сейчас система «умной» эксплуатации активно и успешно используется в ряде объектов, например, в комплексе зданий Международного медицинского кластера и Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках», - рассказал глава градостроительного комплекса города.

Эффект от установки систем «умной» эксплуатации почувствуют и пациенты, и их родственники, и медицинский персонал клиник.

«Например, система «умной» эксплуатации позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях, экономить свет, включая его при нахождении в зале людей, и многое другое», - уточнил Андрей Бочкарёв.

В московских больницах будет внедряться отечественный продукт Explo-IT. Его разработала российская ИТ-компания Gaskar Group (входит в контур Amethyst Group). По словам основателя и генерального директора компании Игоря Афанасьева, после установки такой системы в столичных клиниках появится возможность оптимизировать затраты на закупки и осуществлять контроль исполнения бюджета.

«Экономический эффект «умной» эксплуатации выражается в значительной экономии ресурсов, производительность инженерного состава увеличивается на 20%, затраты на материально-технические обеспечение снижаются на 20%, а расходы на внеплановое обслуживание – до 50%, - рассказал Игорь Афанасьев. - В итоге срок службы инженерного оборудования увеличивается на 15%, и бюджет эксплуатации сокращается».

В ближайшие месяцы в Москве откроются шесть крупных скоропомощных комплексов. Первые два заработают в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы откроются в первом полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова – во втором полугодии.