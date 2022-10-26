Приезжий мужчина полтора месяца крал и продавал электросамокаты и велосипеды в Москве

Приезжий мужчина полтора месяца воровал электросамокаты и велосипеды в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение двух месяцев 43-летний приезжий мужчина крал и продавал электросамокаты и велосипеды. Как пишет «МВД Медиа» свои хищения «предприниматель» совершал на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Вора удалось задержать после очередной кражи сотрудникам уголовного розыска УВД на Московском метрополитене. Полицейские поймали его на станции метро «Красносельская».

Как выяснили следователи, мужчина перерезал тросовый замок, которым был пристегнут электросамокат и уехал на нем. Произошла кража на станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, во время отсутствия свидетелей. Двухколесный транспорт принадлежат 34-летнему гражданину.

Всего удалось доказать причастность мужчины к 15 кражам. Совершал он их в течение полутора месяцев. Транспорт мужчина продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье о кражах. Подозреваемого на время следственных действий отпустили под подписку о невыезде.

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