С начала ноября в Москве возобновят работу пунктов обогрева для бездомных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пункты обогрева для бездомных людей вновь начнут работать в Москве с 1 ноября. Круглосуточные мобильные комплексы разместят возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Они будут работать круглосуточно, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

«Социальный патруль» позволяет бездомным согреться, выпить горячий чай и получить консультацию специалистов Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

В территориальных отделениях центра уже развернули палатки для обогрева. Мобильные пункты, созданные на базе автобусов, будут работать до первого апреля.

Отмечается, что такая помощь в холодное время года очень актуальна. Только в первом квартале 2022 года услугой воспользовались более семи тысяч раз.

Каждый автобус может вместить до 15 человек одновременно. По вечерам пункты будет посещать дежурная бригада «Социального патруля», она будет перевозить желающих на ночлег в центр социальной адаптации. При необходимости бездомные смогут остаться там, чтобы получить доврачебную помощь, чистое белье, теплую одежду, консультации соцработника, психолога или юриста.

«Социальный патруль» также продолжит выезжать для поиска бездомных, в том числе и по звонкам неравнодушных граждан. Сообщить о том, что вам или кому-то нужна помощь, можно по телефонам +7 499 357-01-80, +7 903 720-15-08 или в единую службу помощи 112.

Также Центр социальной адаптации принимает теплые вещи и обувь для подопечных.

Ранее KP.RU рассказывал о работе приюта для бездомных «Теплый прием» в Химках.