Два трамвая будут бесплатными на время закрытия Калужско-Рижской линии метро Москвы

В Москве два трамвайных маршрута станут бесплатным на время закрытия оранжевой ветки метро Фото: Алиса ТИТКО

В Москве два трамвайных маршрута станут бесплатным на время закрытия оранжевой (Калужско-Рижской) ветки столичного метрополитена, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Так, все валидаторы будут отключены в салоне трамваев №14 и 26, которые ходят от метро «Университет» до метро «Октябрьская».

Кроме того, на время ограничений горожане могут использовать и другие альтернативные маршруты: трамвай №39 от станции метро «Университет» до станции «Чистые пруды», трамвай №38 от Большой Черемушкинской улицы до «Пролетарской», бесплатные компенсационные автобусы, БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевская линия с пересадкой через Бутовскую.

«Чтобы минимизировать неудобства пассажиров, на время закрытия участка Калужско-Рижской линии мы запустим не только традиционные автобусы КМ, но и организуем бесплатную работу трамваев № 14 и 26», — добавил заммэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что один «Витязь» перевозит до 260 человек, что в три раза больше, чем автобус и электробус.

Ранее KP.RU сообщал, что участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября. Это связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии.