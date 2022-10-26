Полицейские нашли подростка, которого в Москве похитили родственники

Полицейские нашли подростка, которого похитили его родственники из Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 5 сентября 2022 года 15-летнего мальчика из общеобразовательного учреждения, расположенного в Северо-Восточном административном округе города Москвы, забрала родственница и увезла в неизвестном направлении. Ребенка ранее уже похищали — мать разыскивала сына в течение 12 лет. Сейчас мальчика нашли и направили в медучреждение для полного обследования, рассказали в следственном комитете столицы.

Напомним, громкая история с похищением мальчика его отцом закончилась благополучно в мае 2022 года. Как писал KP.RU, тогда его нашли и передали матери. Перед этим ребенок занимался с психологами — родственники настроили его против мамы, и он относился к ней негативно.

Спустя всего пару месяцев, 5 сентября, 15-летний мальчик пошел в школу. После занятий его пришла встретить мама, но сына уже не было. Очевидцы рассказали, что его увезла на машине некая женщина.

Следователи столичного Следственного комитета и сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве смогли отыскать подростка. Он проживал с отцом, лишенным судом родительских прав, и его родственниками на съемном жилье в городе Пущино Московской области.

Сейчас мальчика поместили в медицинское учреждение для полного обследования, после чего его вновь передадут матери.

52-летнего отца подростка и его родственников доставили СК, где их допрашивают.